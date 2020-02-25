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Переменная облачность и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 25 февраля

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до трех градусов тепла ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице прогреется до 1-3 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов. Утром местами гололедица.

В Подмосковье днем ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, ночью - от минус 7 до минус 2 градусов.

Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Россия
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