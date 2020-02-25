{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московском зоопарке раньше положенного срока проснулись сурки

Обычно они выходят из спячки в первую неделю марта, однако в этом году животных разбудила теплая погода

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка смогут увидеть сурка Арчи, который вместе с двумя самками проснулся раньше положенного из-за теплой погоды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Московском зоопарке проснулись сурки. Обычно грызуны выходят из спячки в первую неделю марта, а если зима выдалась морозной и снежной, то могут проспать и дольше. В этом году из-за теплой погоды и раннего таяния снега сурки пробудились раньше положенного срока", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зоопарке живут две самки сурка Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории зоосада по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями. Благодаря накопленным жирам сурки уходят в спячку на четыре-пять месяцев.

Самец Арчи уже показывается снаружи - он из сурков самый активный и бодрый. Он уже успел расчистить входы в нору от земли и травы. Гости смогут понаблюдать за ним в утренние и дневные часы. Сара и Нагайна пока не появляются на поверхности, увидеть их можно будет через несколько недель.

"Наши зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля. Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление. После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно. В первые дни они ведут себя осторожно: проверяют, как изменился окружающий мир, обследуют свои владения и оставляют свежие метки на земле", - приводятся в материале слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В ближайшее время зоологи зоопарка также начнут будить тушканчиков. Вслед за ними должны проснуться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.

С 1 марта Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы. Попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам и другим животным можно будет с 09:00 до 18:00 мск.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Переменная облачность и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 25 февраля
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС