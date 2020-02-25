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Власти Москвы: мобильное приложение для туристов Russpass заинтересовало регионы

Предполагается, что сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мобильное приложение для туристов, которое разработали в столице, заинтересовало регионы, цифровая платформа включит в себя информацию о туристических сервисах на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока и других. Об этом во вторник в ходе заседания рабочей группы в Мосгордуме по развитию столичного туризма сообщила председатель Москомтуризма Екатерина Проничева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение, начнет работу в 2020 году.

"Проект, над которым мы работали вместе с нашими коллегами из департамента информационных технологий, - Russpass. Это цифровой гипермаркет туристических услуг, дополнительный персональный помощник в Москве для туриста <...> Интерес к нему проявили и другие регионы, этот продукт будет обогащен возможностью посещения Санкт-Петербурга, Дальневосточного федерального округа, Московская область присоединилась к нашему проекту. Мы надеемся, что в 2021 году, когда РФ станет открыта для 53 стран с помощью электронной визы, это будет тот портал, который будет самым востребованным туристическим агентом в России", - сказала Проничева.

Согласно презентации, представленной Проничевой, приложение Russpass - интеллектуальная цифровая туристическая платформа, которую планируется использовать в целях продвижения московского и российского туристического продукта. "Мы надеемся, что и москвичам он будет интересен. Этот индивидуальный помощник предлагает сформировать тур по Москве, через него можно будет купить билеты, воспользоваться транспортной инфраструктурой города, посмотреть, какие рестораны находятся рядом с местами, которые решили посетить. Удобный цифровой помощник", - сказала Проничева.

О приложении

Цифровую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Она позволит туристам создать уникальное путешествие по столице, сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.

С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве. В туристический пакет также войдет транспортная карта.

При планировании путешествия по Москве пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут в конструкторе поездки. В рамках готового туристического пакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов. Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.

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