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Университет им. Плеханова в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Также сообщение о "минировании" поступило в школу №1148 имени Ф. М. Достоевского

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудников и преподавателей Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Получено анонимное сообщение о "минировании" университета имени Плеханова. Эвакуированы 4,8 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что поступило также сообщение о "минировании" школы №1148 имени Ф. М. Достоевского.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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