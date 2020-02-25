Университет им. Плеханова в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудников и преподавателей Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Получено анонимное сообщение о "минировании" университета имени Плеханова. Эвакуированы 4,8 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что поступило также сообщение о "минировании" школы №1148 имени Ф. М. Достоевского.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".