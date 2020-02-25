20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения с угрозой взрыва в судах, вузе, школе и общежитии в Москве оказались ложными

Взрывоопасные предметы и взрывные устройства не обнаружены

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва, поступившие в районные суды, университет имени Г. В. Плеханова, школу и общежитие в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил о том, что в семи районных судах в Москве, Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, школе № 1148 имени Ф. М. Достоевского и здании общежития на Лиственничной аллее, 14, заложены взрывные устройства. "В настоящий момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывные устройства не обнаружены. Сообщения о "минировании" оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве 80 человек эвакуировали из общежития из-за угрозы взрыва
Здание находится на Лиственничной аллее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС