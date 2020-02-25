Сообщения с угрозой взрыва в судах, вузе, школе и общежитии в Москве оказались ложными

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва, поступившие в районные суды, университет имени Г. В. Плеханова, школу и общежитие в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил о том, что в семи районных судах в Москве, Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, школе № 1148 имени Ф. М. Достоевского и здании общежития на Лиственничной аллее, 14, заложены взрывные устройства. "В настоящий момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывные устройства не обнаружены. Сообщения о "минировании" оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".