Мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 26 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Облачная погода и до 5 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 1 до 3 градусов тепла, ночью похолодает до 1 градуса мороза.

В Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов тепла, в ночь на четверг температура опустится до 3 градусов мороза.

Южный и юго-западный ветер может достигнуть 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать с 12:00 мск до 18:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.