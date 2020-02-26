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Детеныши гривистых волков из Латинской Америки родились в московском зоопарке

Специалисты уже осмотрели троих малышей и сделали им прививки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Щенки гривистого волка, одного из самых редких представителей семейства псовых, родились в Московском зоопарке. Детеныши стали первым потомством у пары волков, живущих в столичном зоосаде, сообщается на портале столичного правительства.

"В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка, одного из самых редких представителей семейства псовых. В природе их можно встретить на территории травянистых и кустарниковых саванн Латинской Америки, вид занесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.

Самку Эмилию получили из зоопарка чешского Брно в 2017 году, а спустя полтора года в Москву из Тирпарка (Германия) привезли самца Фалькао. Зоологам потребовалось несколько месяцев, чтобы сформировать пару. Сначала хищники жили в соседних вольерах, потом между их территориями убрали сплошную решетку, и животные смогли увидеться через сетку. Когда волки стали проявлять любопытство, специалисты зоопарка поселили их в одном вольере.

"У посетителей появилась возможность понаблюдать за семейством этих хищников. Гривистые волки живут на старой территории, неподалеку от экспозиции "Кошачий ряд" и вольера овцебыков. Трое родившихся щенков останутся с родителями в течение ближайшего года. Когда малыши подрастут, они отправятся в один из ведущих европейских или отечественных зоопарков, чтобы обзавестись собственной стаей и потомством", - приводятся на портале слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Специалисты уже осмотрели троих малышей и сделали им прививки. Пока основу их рациона составляет материнское молоко, но постепенно детеныши пробуют и взрослую пищу: мясо, творог, фрукты.

Гривистые волки

Гривистые волки - редкие представители фауны Латинской Америки. Популяция этих животных продолжает снижаться из-за браконьерства, уничтожения естественной среды обитания и кормовой базы. По данным зоологов, численность гривистых волков в дикой природе не превышает 17 тыс. особей. Чтобы сохранить этих хищников, была создана европейская популяционная программа, в которой принимает участие и Московский зоопарк.

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