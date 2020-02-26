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Четыре торговые сети в Москве прекратили продажу аналогов снюса

В ряде регионов РФ уже были приняты срочные меры по борьбе с употреблением никотиносодержащей продукции несовершеннолетними

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Четыре крупные торговые сети в столице прекратили продажу некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, депутатами столичного парламента уже предложены на рассмотрение Госдумы поправки в законопроект об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Поправки депутатов Мосгордумы касаются запрета оптовой и розничной продажи насвая, снюса и других некурительных никотиносодержащих смесей.

"Я направил депутатский запрос на имя руководителя департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в котором предложил добиться изъятия из продажи аналогов снюса, всех никотиносодержащих смесей вплоть до вступления в силу федерального закона о запрете их продажи. Департамент торговли и услуг отреагировал на мой депутатский запрос, и четыре сети - "Магнит", "Магнолия", "Красное и Белое", "Дикси", - добровольно сняли аналоги снюса с продажи", - сказал Щитов.

Кроме того, в пресс-службе департамента подтвердили ТАСС, что данные торговые сети ограничили продажу табачных смесей. Также в распоряжении ТАСС находятся документы, подтверждающие снятие с продажи аналогов снюса в вышеуказанных четырех торговых сетях.

"Сам снюс, представляющий собой измельченный табак, запрещен к продаже с 2015 года. Речь идет о его аналогах, наводнивших прилавки магазинов вслед за введением запрета: аналоговые продукты, имитирующие табак и содержащие высокие дозы никотина, наносят тяжелый вред здоровью взрослого человека, а для детского организма они смертельно опасны", - пояснил Щитов.

Ранее в ряде регионов РФ уже были приняты срочные меры по борьбе с употреблением никотиносодержащей продукции несовершеннолетними.

Штрафы за продажу снюса

13 февраля сообщалось, что Госдума на заседании приняла в первом чтении внесенный группой депутатов еще в начале 2018 года законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса и насвая. Согласно тексту, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Сейчас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены гораздо более мягкие санкции. Штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а в случае продажи несовершеннолетнему - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. В рассматриваемом законопроекте дифференциация между продажей взрослым и несовершеннолетним гражданам отсутствует.

Как указано в пояснительных материалах, насвай изготавливается только в кустарных условиях, преимущественно в среднеазиатских республиках. Основными компонентами насвая традиционно являются мелко измельченные листья табака и гашеная известь. Официально насвай не включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, при этом его оптовая и розничная продажа запрещена. Снюс - это разновидность жевательного табака, бездымный продукт для получения дозы никотина, его продажа в России запрещена с 2015 года.

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