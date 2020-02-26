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На портале mos.ru появился чат-бот

Пока сервис работает в тестовом режиме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чат-бот начал работать в тестовом режиме на портале mos.ru. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На портале mos.ru в тестовом режиме начал работать чат-бот. Виртуальный помощник учится консультировать пользователей по вопросам, которые касаются работы портала и его сервисов. Он принимает обращения в онлайн-чате службы поддержки mos.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чат-бот разработан Департаментом информационных технологий Москвы на базе общегородского контакт-центра. На сегодняшний день робот-консультант обрабатывает около 25% обращений, в его базе знаний заложены более 16 тыс. вариантов ответов. Чат-бот быстро предоставляет информацию о том, как записаться к врачу или оплатить услуги ЖКХ. В том случае, если ответа в базе знаний не находится, он обращается за помощью к оператору службы поддержки портала.

"Если какая-либо рекомендация подошла, оператор в один клик отправляет ответ пользователю, а бот запоминает это решение и учится на основе действий сотрудника. Это позволит сделать чат-бот не только консультантом по простым и популярным вопросам, а полноценным помощником для жителей", - цитирует портал руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

В Департаменте информационных технологий отмечается, что виртуальный помощник снимет нагрузку с операторов, что поможет им оперативно отвечать пользователям на более сложные вопросы.

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