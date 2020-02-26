Противопожарные системы модернизируют на 44 объектах здравоохранения Москвы в 2020 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Противопожарные системы в 44 действующих медицинских учреждениях будут модернизированы, начиная со второго квартала 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по модернизации противопожарной системы в 44 действующих медицинских учреждениях, начиная со второго квартала текущего года. Среди них крупные больничные комплексы, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, дневные и онкологические стационары, реабилитационные центры. Противопожарная система на этих объектах в настоящий момент уже не отвечает современным нормам и требованиям безопасности", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В адресный перечень попали такие объекты как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая Градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь объектов здравоохранения, где будут вести работы, составит 900 тыс. кв. м, уточняет пресс-служба.

Также в сообщении отмечается, что если при задымлении в помещении срабатывает датчик, то менее чем через секунду на центральный пульт управления придет сигнал, что в каком-либо помещении обнаружено задымление. Затем срабатывает второй датчик, после чего автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях, и менее чем через 15 минут прибывают пожарные расчеты.

"Все работы будут проводиться в удобное время, согласованное с руководством лечебного учреждения, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала. В зависимости от площади объекта здравоохранения для выполнения работ потребуется от трех до пяти месяцев", - цитирует пресс-служба Петра Бирюкова.