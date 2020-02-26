Новый краудсорсинг-проект "Навыки будущего" в Москве посвятили образовательным программам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый краудсорсинг-проект "Навыки будущего" стартовал на платформе crowd.mos.ru. В течение девяти дней москвичи смогут высказывать мнение о действующих в городе образовательно-профессиональных программах и площадках, в числе которых детские технопарки, "День без турникетов" и "Бизнес-уик-энды", сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках краудсорсинг-проекта "Навыки будущего" горожане в течение девяти дней обсудят участие московских компаний и предприятий в работе детских технопарков, профориентационные программы, познавательные экскурсии для акции "День без турникетов", а также способы информирования людей о деятельности столичных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Москвичи смогут высказать предложения по вопросам профориентационных проектов и дополнительного образования для взрослых, а также выдвинуть идеи для профессионального развития горожан в условиях возможностей мегаполиса. В городе уже прошли первые занятия нового сезона "Бизнес-уикендов", которые посетили около 630 студентов и школьников. Краудсорсинг-проект "Навыки будущего" продлится до 5 марта, отмечается на портале.

Платформа crowd.mos.ru работает с 2014 года, а в прошлом году раздел "Краудсорсинг-проекты правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин". За пять лет более 205 тыс. жителей столицы приняли участие в 21 проекте. Горожане предложили свыше 101 тыс. идей, из них более 3,7 тыс. были выбраны экспертами для реализации.