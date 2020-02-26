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В ТиНАО началось строительство станции метро "Пыхтино"

Она будет расположена на территории поселения Внуковское, с южной стороны Боровского шоссе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Основной этап строительства станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена стартовал в новой Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

"Начался основной этап строительства станции метро "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии. Специалистами производится шпунтовое ограждение котлована станционного комплекса", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Станция "Пыхтино" будет расположена на территории поселения Внуковское Новомосковского округа, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца.

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внуково" планируется завершить в 2022 году. На нем размещены две станции: "Пыхтино", "Внуково". Будущую станцию "Внуково" планируется интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Проект также предусматривает строительство перехватывающего паркинга.

"Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что Внуково станет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь "собственную" станцию метро", - напомнил Загрутдинов.

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