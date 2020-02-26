Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Здание храма Христа Спасителя в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, рассказал ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Проверяется храм Христа Спасителя, поскольку поступила анонимка о его "минировании", - сказал собеседник агентства.

Также после аналогичных анонимных сообщений проверяются пять районных судов столицы: Коптевский, Головинский, Измайловский, Перовский и Басманный. Сотрудники и посетители из них были эвакуированы. Кроме того, угрозы поступили в московские автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота", пассажиры эвакуированы.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".