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Все сообщения о "минировании", поступившие в учреждения Москвы в среду, оказались ложными

Взрывоопасных предметов в зданиях не обнаружили

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все анонимные сообщения с угрозами взрывов, поступившие в учреждения Москвы в среду, оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В течение дня были проверены все анонимные сообщения о "минированиях", ни одно из них не подтвердилось", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду после анонимных сообщений проверяли Коптевский, Головинский, Измайловский, Перовский и Басманный суды, башни "Федерация Запад" и "Федерация Восток" в "Москве-Сити", автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота", аэропорты Шереметьево и Домодедово, храм Христа Спасителя.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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