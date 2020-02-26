Все сообщения о "минировании", поступившие в учреждения Москвы в среду, оказались ложными

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все анонимные сообщения с угрозами взрывов, поступившие в учреждения Москвы в среду, оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В течение дня были проверены все анонимные сообщения о "минированиях", ни одно из них не подтвердилось", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду после анонимных сообщений проверяли Коптевский, Головинский, Измайловский, Перовский и Басманный суды, башни "Федерация Запад" и "Федерация Восток" в "Москве-Сити", автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота", аэропорты Шереметьево и Домодедово, храм Христа Спасителя.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".