Мокрый снег, гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 27 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Облачая погода, местами дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от двух до четырех градусов тепла, ночью температура опустится до нуля градусов. В Подмосковье термометры покажут от нуля до плюс пяти градусов, ночью ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

На 27 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с сильным дождем, снегом и обледенением.