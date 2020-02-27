20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мокрый снег, гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 27 февраля

В столице объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Облачая погода, местами дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от двух до четырех градусов тепла, ночью температура опустится до нуля градусов. В Подмосковье термометры покажут от нуля до плюс пяти градусов, ночью ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

На 27 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с сильным дождем, снегом и обледенением.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве создали базу знаний с мировыми практиками применения искусственного интеллекта
Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что развитие технологий с использованием искусственного интеллекта является стратегической задачей для всей российской IT-отрасли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС