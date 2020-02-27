Москвича обязали погасить долг в 13 млн рублей, снятых с его пропавшей банковский карты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мужчина должен погасить долг в размере более 13 млн рублей, которые были сняты с его потерянной банковской карты.

Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в полицию поступил материал проверки по заявлению мужчины о возможных противоправных действиях. Из него следует, что еще 31 января 2018 года мужчина в одном из отделений банка оформил на свое имя банковскую карту. Он получил конверт с пластиковой картой и пин-кодом. Однако позже обнаружил пропажу конверта, но блокировать карту не стал.

"7 июня 2018 года заявитель был призван для прохождения действительной воинской службы в ряды Российской армии, а после демобилизации 7 июня 2019 года и возвращения домой он узнал, что по решению суда обязан погасить долг в размере 13 020 030 рублей, которые он ранее, а именно 24 декабря 2018 года снял с полученной в отделении банка карты и впоследствии утраченной", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.