Льготные билеты появятся в парке "Остров мечты" в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Льготные билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и людей с инвалидностью появятся в кассах парка развлечений "Остров мечты" в Москве в день его открытия, 29 февраля. Также один день в месяц будет предназначен для свободного посещения зоны отдыха детьми-сиротами, сообщила в четверг пресс-служба парка.

"В тематическом парке "Остров Мечты" появились льготные категории билетов, которые будут доступны для покупки в кассах парка с 29 февраля 2020 года. Кроме того, один день в месяц будет выделен для бесплатного посещения парка детьми-сиротами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что льготными будут билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Так, при предъявлении подтверждающего документа для каждого члена многодетной семьи будет действовать скидка в размере 20% - стоимость билета по будням составит 1650 рублей и 2200 рублей по выходным. Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов будет действовать специальная цена на посещение парка по понедельникам и вторникам - 1900 рублей. Приобрести льготные билеты будет возможно только в кассах на территории парка.

На сайте можно приобрести лишь билеты стандартных категорий, среди которых детский билет до 10 лет, взрослый билет с 10 лет, семейный билет на двух взрослых и двух детей, а также билет с возможностью быстрого прохода очередей (Fast Pass) на 12 аттракционов из 27. Стоимость детского билета составит 1900 рублей в будние дни и 2600 рублей в выходные, взрослого - 2200 в будние дни и 2900 в выходные. Семья из двух взрослых и двух детей сможет приобрести билет по цене в 7400 рублей в будние дни и в 9900 рублей в выходные, а билет с возможностью Fast Pass обойдется 5100 рублей в будние дни и 5400 в выходные. Городской променад и ландшафтный парк для посетителей будут бесплатными.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.