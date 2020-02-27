20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Льготные билеты появятся в парке "Остров мечты" в Москве

Льготными будут билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов, также один день в месяц будет предназначен для бесплатного посещения парка детьми-сиротами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Льготные билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и людей с инвалидностью появятся в кассах парка развлечений "Остров мечты" в Москве в день его открытия, 29 февраля. Также один день в месяц будет предназначен для свободного посещения зоны отдыха детьми-сиротами, сообщила в четверг пресс-служба парка.

"В тематическом парке "Остров Мечты" появились льготные категории билетов, которые будут доступны для покупки в кассах парка с 29 февраля 2020 года. Кроме того, один день в месяц будет выделен для бесплатного посещения парка детьми-сиротами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что льготными будут билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Так, при предъявлении подтверждающего документа для каждого члена многодетной семьи будет действовать скидка в размере 20% - стоимость билета по будням составит 1650 рублей и 2200 рублей по выходным. Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов будет действовать специальная цена на посещение парка по понедельникам и вторникам - 1900 рублей. Приобрести льготные билеты будет возможно только в кассах на территории парка.

На сайте можно приобрести лишь билеты стандартных категорий, среди которых детский билет до 10 лет, взрослый билет с 10 лет, семейный билет на двух взрослых и двух детей, а также билет с возможностью быстрого прохода очередей (Fast Pass) на 12 аттракционов из 27. Стоимость детского билета составит 1900 рублей в будние дни и 2600 рублей в выходные, взрослого - 2200 в будние дни и 2900 в выходные. Семья из двух взрослых и двух детей сможет приобрести билет по цене в 7400 рублей в будние дни и в 9900 рублей в выходные, а билет с возможностью Fast Pass обойдется 5100 рублей в будние дни и 5400 в выходные. Городской променад и ландшафтный парк для посетителей будут бесплатными.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за сообщения о "минировании"
Эвакуация сотрудников и пассажиров из зданий не проводится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС