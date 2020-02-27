Мемориальную доску Герою Советского Союза Григорию Добрунову открыли в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мемориальную доску Герою Советского Союза, полковнику Григорию Добрунову установили на стене дома 83, корп. 4 на Зеленом проспекте в районе Новогиреево в Москве.

"Сегодня в память о воинах-интернационалистах и [в честь] Дня защитника Отечества открываем четвертую мемориальную доску в феврале 2020 года. Участник Великой Отечественной войны и венгерских событий 1956 года, подполковник Добрунов за героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга 18 декабря 1956 года, был удостоен звания Героя Советского Союза", - сказал на церемонии открытия Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин.

Полковник Григорий Добрунов (1921-2014) был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги". В мирное время участвовал в военно-патриотической и шефской работе с молодежью. Входил в состав попечительского совета Межрегионального общественного благотворительного фонда "Жить и помнить".

Памятная доска героя спроектирована выпускниками Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова под руководством столичного департамента культурного наследия.