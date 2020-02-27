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Пассажиры электричек ЦППК забывали в поездах в 2019 году скрипку, диссертацию и пылесос

Всего в 2019 году пассажиры забыли более 1 тыс. личных вещей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пассажиры электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2019 году забыли свыше тысячи личных вещей. В основном это рюкзаки, коробки, сумки, пакеты, чемоданы, пассажиры также оставляли в поездах скрипку, кандидатскую диссертацию, сумку с четвертью миллиона рублей, пылесос, а также советский телевизор, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году, в январе этого года было зафиксировано уже 87 подобных случаев. Иногда встречаются и более необычные находки среди забытых вещей. Так, например, пассажиры разыскивали забытую в поезде спортивную сумку с четвертью миллиона рублей, скрипку, кандидатскую диссертацию", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, с началом дачного сезона поступают запросы о розыске утерянных удочек, однажды пассажиры искали старый пылесос, который везли к себе на дачу, летом в поезде также забыли ламповый советский телевизор и рассаду.

"Нередко разыскивают забытые фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов. Обращаем ваше внимание, что в случае обнаружения бесхозных вещей и предметов, работники подразделения транспортной безопасности принимают меры по эвакуации пассажиров, производят оцепление вагона, вызывают сотрудников транспортной полиции", - уточнили в пресс-службе.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее, в случае утери вещей обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.

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