АМПП призвал автомобилистов тщательнее защищать свои личные данные от мошенников

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов призвали быть более внимательными при передаче личных данных и не пренебрегать их защитой из-за мошенничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Московский паркинг" просит водителей не пренебрегать защитой своих персональных данных, в частности, номеров мобильных телефонов. Водители, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, регулярно жалуются в АМПП, что им звонят незнакомцы с предложением за деньги помочь вернуть авто. Чаще всего такая помощь заключается в том, что звонивший оказывает услуги таксиста. Он подвозит владельца автомобиля до спецстоянки, где находится его автомобиль, и просит за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти мошенники не имеют никакого отношения к АМПП. Чтобы избежать нежелательных звонков, автомобилистам следует быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах и прочих открытых источниках.

Получить автомобиль со спецстоянки может только владелец машины или его представитель в установленном порядке после получения решения должностного лица о возврате задержанного транспортного средства.