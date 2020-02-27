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Сообщения об угрозах взрывов в судах, аэропортах и университете в Москве оказались ложными

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" московских судов, аэропортов Шереметьево и Домодедово и аграрного университета не подтвердились. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили все здания, взрывных устройств не обнаружено. Сообщения о "минировании" оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

В четверг семь районных судов столицы эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, из всех корпусов и общежитий Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К. А. Тимирязева - были эвакуированы 12,5 тыс. человек. Также из-за сообщения о "минировании" проверяли аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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