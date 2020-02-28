20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московском регионе в пятницу будут небольшие осадки и до 5 градусов тепла

Местами возможна гололедица

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и туман ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до минус 2 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью похолодает до 5 градусов мороза.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки 28 февраля, утром местами ожидаются туман и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана будет действовать до 10:00 мск пятницы.

Юго-западный и западный ветер днем не превысит 10 м/с, ночью порывы могут достигать 15 м/с. Вечером, с 21:00 мск, в регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы
По данным источника в экстренных службах, пострадали двое
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС