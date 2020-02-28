В Московском регионе в пятницу будут небольшие осадки и до 5 градусов тепла

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и туман ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до минус 2 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью похолодает до 5 градусов мороза.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки 28 февраля, утром местами ожидаются туман и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана будет действовать до 10:00 мск пятницы.

Юго-западный и западный ветер днем не превысит 10 м/с, ночью порывы могут достигать 15 м/с. Вечером, с 21:00 мск, в регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.