Авиамедицинская бригада совершила в Москве более 800 вылетов в 2019 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Медицинские специалисты Московского авиационного центра в 2019 году совершили более 800 вылетов, в трех столичных больницах организовано круглосуточное дежурство вертолетов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За 2019 год специалисты Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра совершили более 800 вылетов с дальнейшей госпитализацией пациентов в стационары. Каждый пятый полет авиамедицинских бригад приходился на ночные дежурства", - говорится в сообщении

Как отметил главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюу, чьи слова приводятся в материале, на сегодняшний день круглосуточное дежурство вертолетов организовано в трех столичных больницах: в детской городской клинической больнице имени З. Башляевой и двух взрослых больницах - в городской клинической больнице имени С. Юдина, в больнице №15 имени О. Филатова, которые входят в сердечно-сосудистую сеть Москвы. Это позволило значительно повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами.

Всего в Москве работает 31 вертолетная площадка, 10 из них находятся на территории крупных медицинских центров: Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. Склифосовского, городской клинической больницы №15 имени О. Филатова и городской клинической больницы имени С. Юдина. Детей принимают в больнице имени З. Башляевой, Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии, а также в детской городской клинической больнице №9 имени Г. Сперанского.

"Авиационные бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с инфарктом, инсультом и другими тяжелыми заболеваниями. При этом в любую точку Москвы вертолеты в среднем долетают за 7-10 минут, в ТиНАО - за 15-20 минут. Машины оснащены самым современным оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни", - добавляется в материале.

Авиамедицинская бригада состоит из двух врачей и фельдшера. Ранее авиамедицинские бригады могли совершать рейсы только в утренние и дневные часы, ночные дежурства ввели в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу. Тогда медбригада вылетала на происшествия больше 120 раз за полтора месяца. В итоге было принято решение сохранить круглосуточный режим работы столичной санитарной авиации.