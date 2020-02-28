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Систему горячего и холодного водоснабжения заменят в 1,5 тыс. домов в Москве в 2020 году

Треть объектов составят дома Центрального административного округа столицы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Систему горячего и холодного водоснабжения планируют в течение 2020 года отремонтировать в 1,5 тыс. домов Москвы, сообщил в пятницу заммэра столицы Петр Бирюков.

"В этом году капитальный ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения будет проведен в 1,5 тыс. многоквартирных домом. Треть объектов составят дома Центрального административного округа столицы", - сказал он, отметив, что комплексный подход при капитальном ремонте внутридомовых систем водоснабжения позволяет уменьшить количество обращений граждан, связанных с качеством водопроводной воды в городе.

Всего в рамках региональной программы капитального ремонта поменяют более 4 тыс. магистралей и стояков, замена будет проведена и в подвалах, и в квартирах. Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

По словам заммэра, сети требуют замены из-за высокой степени коррозии, которая может привести к появлению свищей, образованию засоров и загрязнений, уменьшающих проходной диаметр трубопроводов. Перечисленные проблемы могут сказаться на работе всей системы водоснабжения. Новые трубопроводы позволяют не только добиться работы всей системы по расчетным характеристикам, но и обеспечить подачу в квартиры воды в неизменном состоянии. "Для минимизации теплопотерь для горячей воды и предотвращения образования конденсата для холодной на магистрали в обязательном порядке монтируются теплоизоляционные трубки. Инертность данных материалов не приводит к коррозии зарытых труб вне зависимости от состояния окружающей среды", - добавил Бирюков.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 28,24 тыс. домов площадью 258,1 млн кв. м, запланирован ремонт 356,3 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тыс. лифтов.

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