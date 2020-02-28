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Ветераны смогут ездить в бизнес-классе "Аэроэкспресса" бесплатно с 1 марта по 31 декабря

Также бесплатным проездом смогут воспользоваться сопровождающие их лица

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить в вагонах бизнес-класса компании "Аэроэкспресс" с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

"В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в вагонах бизнес-класса "Аэроэкспресса" на всех направлениях", - говорится в сообщении.

Воспользоваться правом проезда без оплаты с одним сопровождающим смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Для оформления бесплатного проезда необходимо обратиться в кассы "Аэроэкспресса" и предъявить документы, подтверждающие льготный статус. При отсутствии сопровождающих пассажиры всегда могут воспользоваться бесплатной услугой "Персональный помощник", включающей в себя встречу пассажира, помощь в оформлении проездных документов и размещении багажа в аэроэкспрессе, а также содействие при посадке в вагоны.

"Проезд в вагонах стандартного класса поездов "Аэроэкспресс" для вышеперечисленных категорий граждан всегда является бесплатным. Подробнее ознакомиться с правилами льготного проезда можно на сайте aeroexpress.ru", - отмечается в материале.

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