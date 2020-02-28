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Власти Москвы планируют заключить первый офсетный контракт в пищевой промышленности

Предполагается, что объем инвестиций составит не менее 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва объявила конкурс на заключение первого офсетного контракта в сфере пищевой промышленности. Контракт предполагает создание, модернизацию или освоение на территории города производства продуктов питания для детей и беременных и кормящих женщин, поставляемых через молочно-раздаточные пункты города, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Стартовые условия конкурса - объем инвестиций не менее 2,1 млрд рублей в производство, на котором будут изготавливаться 38 наименований продуктов питания: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь, а также сухая смесь. Поставка городу будет осуществляться с 2022 года в течение восьми лет. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30,6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Глава департамента Александр Прохоров, которого также цитирует пресс-служба, напомнил, что для Москвы это уже четвертый офсетный контракт. "Все заключенные ранее офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: их начальные [максимальные] цены в результате конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 31,6%", - уточнил Прохоров.

Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель - стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории Москвы. Офсет заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения.

Ранее Москва заключила три офсетных контракта в сфере фармацевтики и медицины. В рамках первых двух в городе строятся новые заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Третий офсет, подписанный с компанией "Гемамед" в конце прошлого года, предполагает создание в городе почти 100% импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.

Совокупный объем инвестиций по трем подписанным контрактам составляет 9,8 млрд рублей, объем поставки - 41 млрд рублей. В будущем, помимо здравоохранения и пищепрома, столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.

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