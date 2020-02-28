Жительницы Москвы смогут прикрепиться к женской консультации онлайн

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заявление на прикрепление к женской консультации в Москве теперь можно подать в электронном виде, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На протяжении последних лет в Москве продолжается работа по внедрению цифровых технологий в сферу здравоохранения. К системе ЕМИАС уже подключены поликлиники города, начинают подключаться первые стационары. Мы открыли жителям доступ к их электронным медкартам и работаем над переводом самых востребованных услуг в режим онлайн. Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома", - сказала Ракова.

Прикрепиться онлайн к женской консультации могут жительницы столицы старше 18 лет, имеющие московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Если полис выдан не в столице, пациентки могут подать заявление на прикрепление только при личном визите в поликлинику. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. Уведомление об успешном завершении процедуры придет пользователям в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту, указанную при регистрации.

В столице более 130 женских консультаций, которые работают при городских клинических больницах во всех округах. В них женщинам оказывается всесторонняя гинекологическая помощь: диспансерная и гинекологическая помощь, наблюдение в период беременности, подготовка к родам и наблюдение после родов.

"В последние годы была создана принципиально новая модель системы родовспоможения. Раньше женские консультации были частью городских поликлиник. Теперь они стали подразделениями родильных домов и больниц, и врачи этих медучреждений могут вместе вести пациентку на протяжении всей беременности. В столице также появилась акушерская сеть, а беременные получают помощь всех нужных специалистов: кардиологов, гематологов, эндокринологов и других", - добавила Ракова.

Об онлайн-услугах

С декабря 2015 года на mos.ru можно прикрепиться к взрослой поликлинике, с декабря 2017 года - к детской. В 2019 году стало доступно прикрепление к взрослым и детским стоматологическим поликлиникам. Тогда же услугу "Запись на прием к врачу" на mos.ru обновили. Теперь пользователи портала могут записать к доктору онлайн одновременно нескольких детей.

Кроме того, горожане могут записываться на сдачу медицинских анализов в городские поликлиники по направлению врача и подавать заявку на получение результатов на электронную почту. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и подписаться на рассылку.

В конце марта 2018 года у горожан появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн. С 14 января 2020 года москвичам открыли доступ к их электронным медицинским картам. В своей карте или карте ребенка пользователь может увидеть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы. Также недавно родителям открыли доступ к прививочным картам детей.

Всего на портале mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов.