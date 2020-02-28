Начат прием заявок на конкурс по реставрации памятника Минину и Пожарскому в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей и Российское военно-историческое общество начали прием заявок на участие в конкурсе по реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Предварительная стоимость работ составит около 60 млн рублей, сообщил журналистам в пятницу помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"Исторический музей прошел очень важный этап - им была разработана проектно-сметная документация и пройдено огромное количество экспертиз. <...> Мы объявим открытый конкурс, и каждая профессиональная компания, которая имеет соответствующую компетенцию, сможет участвовать в нем. Считайте, что он объявлен с этого момента. Будет создана совместная комиссия Исторического музея и РВИО, совместный технический комитет, и туда можно обращаться с соответствующими заявлениями", - сказал он.

По словам Мединского, предварительная стоимость реставрации памятника составит порядка 60 млн рублей, которые будут собираться путем народных пожертвований и финансирования РВИО. "Речь идет не только о реставрации уникального памятника, но и реставрации постамента и окружения, будет благоустроена вся территория вплоть до подсветки. Предполагаемая проектная стоимость комплекса работ - около 60 млн, может, будет чуть больше, работа эта очень непростая и должна делаться со всей тщательностью и соблюдением всех реставрационных технологий. На сегодняшний момент собрано около 16 млн рублей, оставшиеся средства будут внесены Российским военно-историческим обществом, а также всеми желающими", - отметил помощник главы государства.

Работы предполагается начать после 9 мая, ожидается, что они займут около 2,5 лет. Монумент не будет вывозиться с Красной площади.

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года. Скульптурная группа из двух фигур и круглого щита была отлита 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Скульптуры высотой 4,5 м были выполнены по уникальной для того времени технологии плавки из восковой модели за один прием.

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года при участии императора Александра I и членов императорской семьи. Сначала монумент установили на Красной площади напротив Верхних торговых рядов. В 1931 году памятник, ставший помехой для демонстраций и парадов, передвинули к Покровскому собору (храму Василия Блаженного), где он сейчас и находится.