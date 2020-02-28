{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 7 тыс. семей в Москве получили помощь по программе повышения доходов

Семьям, которые находятся в трудной финансовой ситуации, предлагается индивидуальная программа трудоустройства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. малоимущих семей в столице стали участниками пилотного проекта по повышению доходов, который проводит центр занятости населения "Моя карьера" с июля 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Один из ключевых на 2019-2020 годы проектов центра - пилотный проект дополнительных мер по повышению доходов московских семей. Семьям, которые находятся в трудной финансовой ситуации, предлагается индивидуальная программа трудоустройства и помощь в снятии барьеров, которые мешают найти работу. На сегодняшний день более 7 тыс. семей вовлечены в программу", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сотрудники центра "Моя карьера" выявляют причины сложившейся ситуации, составляют индивидуальный план для каждого обратившегося, при этом при условии выхода на работу и на период работы участникам проекта гарантируется сохранение пособий на детей и доплаты к пенсии по потере кормильца в течение трех лет.

В пресс-службе добавили, что также в центре действует программа "Мама работает" по комплексной поддержке мам с несовершеннолетними детьми. Ее задача - помочь женщинам определиться с тем, куда идти работать, как успешно совместить заботу о семье с карьерой, какой выбрать путь для профессиональной самореализации. С июня 2019 года в центр обратились более 12 тыс. женщин с детьми, из них 5,5 тыс. нашли работу, более 2 тыс. сделали первые шаги на пути реализации собственных бизнес-проектов, около тысячи мам стали более успешно совмещать работу с заботой о близких.

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия должна к середине десятилетия обеспечить естественный рост численности населения. В частности, предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Также президент попросил правительство учесть имеющийся опыт механизма пилотной программы социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что власти города для реализации послания президента Федеральному собранию намерены разработать меры адресной помощи для семей, находящихся в сложной финансовой ситуации. Он уточнил, что речь идет не о "раздаче льгот", а о том, чтобы попытаться вывести эти семьи из состояния бедности, например, устроив детей досрочно в ясли или детский сад, дав возможность родителям получить новую специальность.

Реклама на ТАСС
Московский карантинный центр по коронавирусу принял 80 человек
Одновременно в учреждении смогут разместиться около 150 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС