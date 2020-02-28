Более 7 тыс. семей в Москве получили помощь по программе повышения доходов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. малоимущих семей в столице стали участниками пилотного проекта по повышению доходов, который проводит центр занятости населения "Моя карьера" с июля 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Один из ключевых на 2019-2020 годы проектов центра - пилотный проект дополнительных мер по повышению доходов московских семей. Семьям, которые находятся в трудной финансовой ситуации, предлагается индивидуальная программа трудоустройства и помощь в снятии барьеров, которые мешают найти работу. На сегодняшний день более 7 тыс. семей вовлечены в программу", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сотрудники центра "Моя карьера" выявляют причины сложившейся ситуации, составляют индивидуальный план для каждого обратившегося, при этом при условии выхода на работу и на период работы участникам проекта гарантируется сохранение пособий на детей и доплаты к пенсии по потере кормильца в течение трех лет.

В пресс-службе добавили, что также в центре действует программа "Мама работает" по комплексной поддержке мам с несовершеннолетними детьми. Ее задача - помочь женщинам определиться с тем, куда идти работать, как успешно совместить заботу о семье с карьерой, какой выбрать путь для профессиональной самореализации. С июня 2019 года в центр обратились более 12 тыс. женщин с детьми, из них 5,5 тыс. нашли работу, более 2 тыс. сделали первые шаги на пути реализации собственных бизнес-проектов, около тысячи мам стали более успешно совмещать работу с заботой о близких.

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия должна к середине десятилетия обеспечить естественный рост численности населения. В частности, предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Также президент попросил правительство учесть имеющийся опыт механизма пилотной программы социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что власти города для реализации послания президента Федеральному собранию намерены разработать меры адресной помощи для семей, находящихся в сложной финансовой ситуации. Он уточнил, что речь идет не о "раздаче льгот", а о том, чтобы попытаться вывести эти семьи из состояния бедности, например, устроив детей досрочно в ясли или детский сад, дав возможность родителям получить новую специальность.