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Московский карантинный центр по коронавирусу принял 80 человек

Одновременно в учреждении смогут разместиться около 150 человек

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Карантинный центр, созданный на юге Москвы для профилактики коронавируса, принял уже 80 пациентов. Об этом в пятницу сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача", - сказала она.

Ракова добавила, что Роспотребнадзор оперативно поставляет в Москву современные тест-системы для диагностики вируса. Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУ здравоохранения "Противочумный центр" и Центре гигиены и эпидемиологии в Москве. Материалы для анализа берут у граждан в аэропортах, при госпитализации - в инфекционной больнице. Вопрос о необходимости взятия проб на коронавирус после посещения тех или иных стран находится в ведении Роспотребнадзора.

Заммэра добавила, что, если пациент не находился в последнее время в КНР или в других странах с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу (в настоящее время Южная Корея и Иран), то с признаками ОРВИ ему необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления. Таким пациентам нет необходимости проверяться на коронавирус.

О центре

В начале февраля сообщалось, что центр в Царицыно полностью готов к приему жителей. Одновременно в нем смогут разместиться около 150 человек. В учреждении смогут временно находиться люди, у которых отсутствуют симптомы заболеваний, но они находились в зоне вспышки вирусных инфекций, и у них не истек инкубационный период. Центр создан на базе учреждения соцзащиты для реабилитации инвалидов "Царицыно", он представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 13 тыс. кв. м.

В учреждении оборудованы комнаты для проживания с семьей, а также помещения для досуга, в том числе детские комнаты.

О новом коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

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