Число отловленных на улицах Москвы бездомных животных снизилось в 2019 году до 3 тыс.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число бездомных кошек и собак, попавших в приюты для животных в Москве в 2019 году, снизилось с 3,47 тыс. до 3,03 тыс. по сравнению с показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"На столичных улицах стало меньше безнадзорных животных. По информации ГБУ "Доринвест", в 2018 году по отлову в приюты Москвы попали 3476 кошек и собак, а в 2019 году - уже 3036 животных. Положительная статистика наблюдается и в этом году. За первые два месяца 2020 года отловлено на 120 животных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отлов ведется в плановом режиме", - говорится в сообщении.

Жителям, которые хотят оставить заявку на отлов безнадзорных животных, необходимо обратиться с заявлением в районную управу. Сотрудники управы оформляют заявку на отлов бездомных животных, после чего на место выезжают ловцы, которые осматривают животных и забирают в приюты тех, у кого нет чипов. В приютах кошки и собаки проходят полный осмотр у ветврача и обработку от паразитов, процедуры кастрации или стерилизации, после чего отправляются на 30-дневный карантин.

В приюте волонтеры ухаживают за животными, следят за их питанием и здоровьем. Стать волонтером приюта и помогать животным в социализации, гулять с собаками, уделять внимание кошкам может каждый.

"С начала 2020 года из 13 столичных муниципальных приютов забрали более 320 собак и 160 кошек. За аналогичный период прошлого года цифры были меньше, что говорит о том, что все больше питомцев обретают новых хозяев. Всего же за прошлый год неравнодушные москвичи забрали домой 2330 собак и 828 кошек", - добавляется в материале.