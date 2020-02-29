В Москве планируют отреставрировать деревянный дом XIX века

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Деревянный дом XIX века в Елоховском проезде в центре Москвы, который находится в аварийном состоянии, выставят на торги для последующей реставрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В настоящий момент здание находится в неудовлетворительном состоянии, пребывает в запустении. Для спасения объекта его выставили на торги, они запланированы на середину марта. Новому правообладателю предстоит провести сложную комплексную реставрацию согласно плану работ", - цитирует пресс-служба руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Согласно акту технического состояния, который подготовлен Мосгорнаследием, в течение года после торгов и регистрации права их победителя на этот объект он должен провести противоаварийные работы по фасадам и кровле здания. Работы будут выполняться с учетом рекомендаций инженерно-технического обследования и выданного Мосгорнаследием разрешения. Кроме того, собственник обяжут разработать на основании задания, выданного департаментом, проект реставрации дома и его приспособления для современного использования. Затем в течение года после разработки проектной документации указанные работы должны быть выполнены.

В пресс-службе добавили, что здание представляет собой деревянный двухэтажный дом с каменными брандмауэрами. Он был выстроен в 1876 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Фасад декорирован лепниной со стилизованными классическими деталями.

Согласно данным портала "Узнай Москву", дом во второй половине ХIХ века принадлежал жене священника Анне Дмитриевской, после революции 1917 года судьба дома неизвестна. Предполагается, что в нем размещались коммунальные квартиры.