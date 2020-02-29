Москвичи сдали на переработку более 50 тыс. новогодних елей в 2020 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Жители столицы сдали на переработку более 50 тыс. елей в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Акция "Елочный круговорот" завершена. В этом году москвичи сдали на переработку 51 813 новогодних елей, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Бирюков напомнил, что Мосприрода и префектуры Москвы организовали более 440 пунктов приема, из них 26 установили по итогам голосования на портале "Активный гражданин".

Цель акции "Елочный круговорот" - правильная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора отходов. Ели перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства почвогрунтов, также щепой посыпают вольеры для животных в зоопарке и дорожки в парках. Акция проводится в столице ежегодно с 2016 года, деревья перерабатывают бесплатно.