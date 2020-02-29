Москвичам рекомендуют добираться до "Острова мечты" на общественном транспорте

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Желающим посетить новый тематический парк "Остров мечты" в Москве лучше воспользоваться метро, МЦК и автобусами, так как автомобильное движение в этом месте может быть затруднено. Об этом сообщает в субботу в Twitter столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня открывается парк развлечений "Остров мечты". В первые дни (и все выходные в ближайшие 2-3 месяца) на дорогах рядом с парком будет плотно. Если вы тоже собираетесь туда, лучше на метро, МЦК или автобусах", - говорится в сообщении.

Для гостей парка "Остров мечты" от станции метро "Кожуховская" запустят 12 автобусов, от станции МЦК "ЗИЛ" - 10 автобусов, они будут ходить с интервалами в пять минут. Время в пути до парка от "Кожуховской" составит 18 минут, от "ЗИЛ" - 15 минут. На линиях будут работать новые автобусы большой вместимости. Всего транспортная схема обслуживания парка позволит переместить 100 тыс. человек в сутки в самые загруженные дни.

Кроме того, останавливаться у "Острова Мечты" будут восемь маршрутов городского транспорта, которые курсируют от станции метро "Красногвардейская" и "Дубровка", от Котельнической набережной, Автозаводского моста и Таганской площади. От станции метро "Технопарк" пеший путь до центрального входа в парк займет шесть минут - это около 500 м. От остановки общественного транспорта около метро, а также от остановки шаттлов до "Острова Мечты" можно будет дойти примерно за пять минут. От Южного речного вокзала до центрального входа в парк можно будет добраться за семь минут.