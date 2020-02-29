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Московские врачи выписали более 22 млн электронных рецептов в 2019 году

К Единой информационной медицинской системе уже подключили все городские поликлиники. Информация о выписанных рецептах со временем появится и в электронных медкартах пациентов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московские врачи по итогам 2019 года выписали более 22 млн рецептов с помощью сервиса "Электронный рецепт", который избавляет специалиста от необходимости заполнять бланк от руки. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Через Единую информационную медицинскую систему (ЕМИАС) врачи имеют доступ к медицинским данным, в том числе к информации о выписанных рецептах. За прошлый год врачи выписали более 22 млн рецептов, а всего с 2014 года в электронной системе оформлено более 86 млн электронных рецептов, из них 71 млн - льготные. Со временем информация о выписанных рецептах будет доступна пациентам в электронной медицинской карте", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Она отметила, что к ЕМИАС уже подключены все городские поликлиники, в перспективе в ней будут и все столичные стационары.

По словам заммэра, с помощью ЕМИАС врач может оформить электронный рецепт примерно за 30 секунд, в то время как на заполнение бланка от руки требуется несколько минут. Повторные же назначения хроническим больным выполняются в один клик. Таким образом, сэкономленное время врач может посвятить своим пациентам. Кроме того, с помощью сервиса врач может посмотреть инструкции по применению выбранных препаратов, а если назначаемое лекарство конфликтует с ранее выписанными, система предупредит об этом.

Теги
РоссияРакова, Анастасия Владимировна
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