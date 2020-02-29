Снегопад не повлиял на работу московских аэропортов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, снегопад не нарушил их работу. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службах столичных аэропортов.

"Снегопад небольшой. Аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома более 10 тыс. м", - сообщили в пресс-службе Домодедово.

Информацию о штатном режиме работы также подтвердили в пресс-службах Внуково и Шереметьево.

По данным аэропортовых служб, все воздушные гавани Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Все аэропорты в полном объеме для бесперебойной работы оснащены снегоуборочными машинами, снегоочистителями, автогрейдерами для удаления снежного наката, техникой для распределения химреагентов и другими машины. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос.