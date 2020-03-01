Москва планирует проводить городские фестивали практически каждые выходные

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Столица планирует проводить городские фестивали почти каждые выходные. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Фестивали уже становятся не неким таким исключительным событием, а постоянной частью жизни нашего города. Мы решили, чтобы практически каждые субботу, воскресенье что-то интересное происходило в нашем городе, новые интересные события, новые фестивали, чтобы сюда приезжали артисты со всего света и со всей России. Это, мне кажется, правильное решение, я надеюсь, что оно будет поддержано москвичами, которые будут приходить на эти фестивали", - сказал Собянин.

Ранее пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в 2020 году в Москве пройдет около 29 фестивалей, в том числе 12 фестивалей запланировано на март-сентябрь. Кроме того, в планах масштабное празднование двух общенародных праздников - Дня Победы и Дня города. Фестивали пройдут в рамках цикла "Московские сезоны". Центральными площадками станут Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, Камергерский переулок, Новопушкинский сквер, Пушкинская площадь, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары. Часть площадок будет работать в постоянном режиме. Также будут открыты площадки в спальных районах столицы.

С 7 по 9 марта пройдет фестиваль "Вам, любимые", приуроченный к Международному женскому дню, с 14 по 22 марта - фестиваль "Крымская Весна", с 17 по 26 апреля запланирован фестиваль "Пасхальный Дар", 2 и 3 мая - семейный фестиваль "Майский Open Air", 9 и 10 мая в городе состоится празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Московская Масленица"

Ранее в пресс-службе оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщили ТАСС, что 1 марта для жителей и гостей столицы подготовлена обширная программа фестиваля "Московская Масленица", в центре города пройдет праздничный карнавал с участием более 150 ряженых. На заключительных выходных фестиваля гостей ждут веселые масленичные спектакли, карнавальные шествия с участием реконструкторов из России, Италии и Венгрии, концерты группы "Фабрика", Юты, Аниты Цой, Игоря Саруханова, Инны Маликовой и группы "Новые Самоцветы", а также многих других замечательных исполнителей, а еще - выступления детских эстрадных коллективов, кулинарные шоу.

Также в выходные все желающие смогут посетить блинные кулинарные студии.

Кроме того, для гостей фестиваля "Московская Масленица" подготовили 1,5 тыс. разноцветных бумажных масок. Маску на память о празднике можно выбрать в "Доме Масок" на переходе от Манежной площади к площади Революции. Гости фестиваля "Московская Масленица" за первые четыре дня съели порядка 50 тысяч порций блинов и оладьев.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году. В 2019 году "Московская Масленица" проходила с 1 по 10 марта на 24 площадках. Тогда на фестивале побывали около 5 млн горожан. Они посмотрели 350 представлений, поучаствовали в 1,5 тыс. мастер-классов и приобрели более 400 тыс. порций блинов и оладий.