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Власти Москвы планируют подготовить проекты капремонта 130 поликлиник к сентябрю

Кроме того, в этом году также начнется ремонт в 50 поликлиниках города

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проекты реконструкции 130 столичных поликлиник, которые вошли в программу модернизации, планируется подготовить к сентябрю. Всего в текущем году намечено начать ремонт в 50 поликлиниках Москвы в соответствии с новым стандартом. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин.

В течение трех ближайших лет из 440 зданий столичных поликлиник будет капитально отремонтировано 135. В пятилетней перспективе город построит еще 32 поликлиники и 12 крупных медицинских объектов, среди которых - неонатальный корпус, новые инфекционные больницы, онкологический центр.

"В следующие недели заходим на первые шесть поликлиник, вот конкретный ремонт. По сути дела, это комплексная реконструкция. В ближайшие месяцы десятки поликлиник будем вводить вот в эту реконструкцию <...>. В сентябре оценим ситуацию, к сентябрю у нас будут проекты всех 130 поликлиник", - сказал Собянин.

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что медицинская помощь на время капитального ремонта поликлиник будет предоставляться в других зданиях. Пациенты продолжат ходить к своим привычным врачам и смогут записываться к ним онлайн. Также отмечалось, что после ремонта изменится не только внешний и внутренний вид зданий. Появятся комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, игровые зоны для самых маленьких пациентов, буфет, комнаты отдыха для сотрудников. Будут заменены вентиляционные и другие системы, которые давно требовали обновления. Для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами и современным диагностическим оборудованием.

Новый стандарт поликлиник

Новый московский стандарт поликлиник был разработан в 2019 году. Предполагается, что его реализация повысит качество медицинского обслуживания и сделает медицинскую помощь более доступной. В зданиях установят современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний. В филиалах появятся маммографы, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, а в головных зданиях - аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В каждом филиале прием будут вести врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений.

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