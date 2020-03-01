Власти Москвы планируют начать капремонт поликлиник в марте

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Работы по реконструкции 22 поликлиник в Москве планируется начать в марте этого года, всего в 2020 году в столице будут капитально отремонтированы 50 поликлиник. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сейчас в соответствии с тем графиком, который утвержден, начали ремонт первых шести поликлиник, в марте приступим к ремонту еще 22 и будем поэтапно реконструировать поликлиники", - сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся на сайте.

Он добавил, что реконструированные поликлиники будут совершенно новыми по инженерным коммуникациям, по дизайну, интерьеру, оборудованию. При составлении проектов капитального ремонта учитывали мнение представителей медицинского сообщества. По его словам, особое внимание уделяется обновлению инженерных коммуникаций - канализации, теплового обеспечения, водопровода. Эти вопросы решаются в первую очередь. Частью реконструкции поликлиник станет благоустройство прилегающих территорий по уже отработанным и зарекомендовавшим себя стандартам.

"В частности, мы такие стандарты применили по МЦК - это пешеходно-тропиночная сеть, освещение, это благоустройство вокруг поликлиники. То есть поликлиника должна стать местом, комфортным для жителей в том или ином районе", - пояснил Бирюков.

Как уточняется на сайте, при составлении проектов капитального ремонта учитывали мнение представителей медицинского сообщества, а также с посетителей той или иной поликлиники. В этом году начинается капитальный ремонт 50 столичных поликлиник, - это первая очередь из 135 медицинских учреждений, которые будут отремонтированы к 2024 году. В феврале капитальный ремонт начался в первых шести поликлиниках: детской поликлинике № 118, детской поликлинике № 15, филиале № 1 детской поликлиники № 140, филиале № 2 взрослой поликлиники № 36, филиале № 3 поликлиники 134, филиале № 4 поликлиники № 22.