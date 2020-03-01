В Москве привлекли к административной ответственности задержанных в кальянной подростков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Несколько несовершеннолетних, которых задержали в субботу вечером в кальянной Main в Дорогомиловском районе Москвы, привлекли к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье член общественного совета УВД по Западному административному округу столичного ГУ МВД Иван Мельников, посетивший задержанных в отделении полиции.

"Я проверил ОМВД "Дорогомилово", куда доставили подростков. Всех задержанных, а это около 75 человек, в течение трех часов забрали родители. Поскольку некоторые из этих подростков были задержаны во время употребления алкогольных напитков, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях", - сказал он.

По словам Мельникова, задержанные подростки проживают в разных районах Москвы. "Теперь информацию о них передадут в территориальные подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел для дальнейшей проверки", - сказал он.

В пресс-центре МВД ТАСС уточнили, что всего составлено пять административных протоколов.

"Составлено пять административных протоколов: четыре по статье 20.20 КоАП РФ ("Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах") и один по статье 20.22 КоАП РФ ("Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ"). Изъятая продукция будет направлена на исследование", - сказали в пресс-центре.

В ведомстве отметили, что рейд был проведен 29 февраля в одной из кальянных на Кутузовском проспекте сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Москве. "В результате проверочных мероприятий полицейскими установлено, что в баре реализовывалась алкогольная продукция, в том числе немаркированная специальными федеральными марками, и табак для кальянов без соответствующей маркировки. Товаросопроводительные документы на реализацию алкогольной продукции в заведении отсутствовали, а все расчеты проводились через онлайн-переводы без кассовых чеков. Также в кальянной можно было приобрести шарики с закисью азота", - рассказали в МВД.

По данным министерства, в помещении находилось 70 подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних в территориальные отделы УВД для освидетельствования, после чего их передали родителям.

В новость внесены изменения (19:02 мск) - добавлен комментарий пресс-центра МВД.