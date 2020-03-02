Облачная погода с небольшим дождем и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Днем в столице температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки", - отмечается в сообщении. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 2 градусов. Синоптики предупреждают, что ночью и с утра местами будет наблюдаться гололедица.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 м/ с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 2 до 7 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 1 градуса.

В связи с гололедицей и порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до полудня вторника.