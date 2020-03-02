Московский экспортный центр поможет в продвижении около 100 столичным компаниям

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский экспортный центр запускает на платформе "Сделано в России" проект по поддержке столичных компаний. Порядка 100 организаций смогут получить поддержку в продвижении и привлечении целевой аудитории, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для каждой компании создадут электронные профили в каталоге "Сделано в России". Их оптимизируют для достижения высоких позиций в интернет-поисковиках. Содержание профилей переведут на девять языков: английский, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, польский, португальский и французский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку на участие в программе могут компании, которые зарегистрированы в Москве более полугода. Кроме того, они не должны иметь задолженностей по налогам и иным обязательным платежам свыше 100 тыс. рублей, а большая часть сотрудников должна работать на территории столицы. Среди критериев также - активная экспортная деятельность, собственный бренд, логотип, сайт с информацией о деятельности и новостях компании, опыт участия в международных мероприятиях.

"Для компаний разработают единый фирменный стиль, который будет использоваться во время бизнес-миссий, региональных мероприятий и презентаций. Это повысит узнаваемость их продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. А кроме того, организации включат в специальные электронные и бумажные каталоги на девяти языках. Их отправят в торговые представительства России за рубежом", - цитирует портал заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету экспортной готовности, собрать пакет документов и заявку, которые следует направить в Московский экспортный центр в срок с 2 по 31 марта. Подать документы можно лично или по электронной почте.