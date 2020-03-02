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Пик тепла ожидается в Москве в четверг

Прогнозируется 10-12 градусов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Температура в Москве вырастет до двухзначных показателей уже в четверг. Прогнозируется 10-12 градусов тепла в этот день, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В середине недели температура может достигнуть двухзначных положительных значений в Москве. Она вырастет до 10 градусов примерно", - сказал он.

По словам Вильфанда, это потепление принесет ветер с юго-востока. Климатическая норма, таким образом, будет превышена сразу на 10-11 градусов.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве прогнозируется 4-6 градусов тепла, в среду - 6-8 градусов тепла, в четверг - 7-12 градусов тепла, в пятницу - 4-9 градусов тепла, в субботу - 5-10 градусов тепла.

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