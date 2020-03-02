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Третий весенний фестиваль пройдет в марте в парке "Россия - моя история" в Москве

В рамках него с 7 по 9 марта пройдут тематические экскурсии, посвященные женщинам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экскурсии о женщинах, внесших вклад в историю, показ мод и мастер-класс по макияжу и прическе пройдут в парке "Россия - моя история" на ВДНХ в Москве с 7 по 9 марта на Третьем весеннем фестивале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Тематической экскурсией "Неслабый пол", посвященной великим женщинам, откроется праздничный фестиваль. Женщины-ученые, императрицы, женщины-медики, женщины-инженеры станут главными героями экскурсии. Путешествие по выставке "Романовы" поможет узнать какое влияние оказали представительницы прекрасной половины человечества на ход российской истории", - сказал собеседник агентства.

7 марта посетителям представят юмористическую театральную постановку "Скатерть, которая мечтала летать или званый ужин", посвященную особенностям сервировки стола, историю происхождения и использования столовых предметов. А 8 марта пройдет программа "Безумные 20-е" о переломной эпохе в развитии моды. В рамках программы состоится показ оригинальных платьев 1920 годов производства СССР, Франции и США, после которого каждая желающая сможет примерить на себя образ девушки из прошлого века на мастер-классе по созданию макияжа и прически.

9 марта будет организован мастер-класс, участники которого сделают головной убор - женский бонет 19 века.

Кроме того, 8 и 9 марта в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдут интерактивные квесты по мотивам истории Древней Руси.

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Россия
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