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Более 205 тыс. человек присоединились к "Московскому долголетию" с начала старта проекта

Присоединиться к проекту могут не только женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, но и получатели досрочной страховой пенсии по старости и пенсии по выслуге лет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проекту "Московские долголетие" 1 марта исполнилось два года. За это время к нему присоединились более 205 тыс. жителей столицы старшего возраста, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Современные москвичи старшего возраста - это вовлеченные пользователи городской инфраструктуры. Они уже не похожи на предыдущее поколение. У них другие интересы, запросы, потребности и способы общения. Понимая все это, по поручению мэра Москвы в марте 2018 года мы запустили проект "Московское долголетие". Два года он активно развивался и сейчас объединяет более 205 тыс. москвичей старшего возраста, более 7,5 тыс. преподавателей, работающих по 30 направлениям", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

За год в столице было почти в два увеличено количество кружков и секций в каждом районе города для участников проекта. Самыми популярными из новинок оказались интеллектуальные клубы и спортивные игры.

"Более 15 тыс. москвичей старшего возраста стали посещать лекции и семинары в 26 ведущих московских вузах, включая Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российский государственный аграрный университет - Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева и другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, специально для работающих пенсионеров увеличили количество групп, открытых в выходные.

"За последний год количество мест для записи в проект увеличилось почти в десять раз - сейчас подать заявки можно в центрах социального обслуживания, центрах госуслуг "Мои документы", поликлиниках и всех государственных учреждениях, где проходят занятия", - говорится в сообщении.

Согласно правилам проекта, присоединиться к "Московскому долголетию" могут не только женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, но и получатели досрочной страховой пенсии по старости и пенсии по выслуге лет. Для записи в проект с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

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