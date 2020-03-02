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Показатели вредных выбросов от автомобилей снизились в Москве на 20% за 10 лет

Также власти города отметили, что снизились вредные выбросы от промышленных предприятий

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Количество вредных выбросов от транспортных средств снизилось более чем на 20% за последние 10 лет в Москве. Об этом в понедельник сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе коллегии ведомства.

"У автомобилей нам за 10 лет удалось "отвоевать" 218 тыс. куб. м загрязняющих веществ - это диоксид азота, серы, диоксид углерода, те вещества, которые оказывают влияние на здоровье граждан. Нам удалось уменьшить выбросы с 1 млн тонн до 782 тыс. тонн. Показатели улучшились несмотря на увеличение количества автомобилей в 1,5 раза", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что в столице также снизились вредные выбросы от промышленных предприятий.

"Снизились выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ от стационарных источников. Ощутимый экологический эффект дала реконструкция и модернизация промышленных предприятий - на 2,4%, несмотря на рост энергопотребления", - пояснил Кульбачевский.

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