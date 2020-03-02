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Информация о "минировании" объектов в Москве оказалась ложной

Взрывоопасных предметов в зданиях не обнаружили

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва в судах, торговом центре, гостинице, университете, школе и храме в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в понедельник поступили анонимные сообщения о "минировании" торгового центра "Охотный ряд", гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, школы, МИФИ, храма Христа Спасителя, а также девяти районных судов столицы. "В настоящее время проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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