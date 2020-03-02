Суд продлил срок задержания футбольному фанату, участвовавшему в драке на "Маяковской"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы продлил срок задержания на трое суток футбольному фанату Дмитрию Брюнину, который подозревается в участии в драке на станции метро "Маяковская" в Москве в минувшую субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, куда ранее поступило ходатайство о заключении болельщиков под стражу.

"В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде содержания в СИЗО в отношении Д. Брюнина и Е. Филина, подозреваемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). Выслушав мнения сторон, суд решил продлить срок задержания Брюнину на 72 часа, чтобы следствие могло представить в суд дополнительные доказательства необходимости отправить его в СИЗО", - сказали в суде. Заседание по Филину в настоящий момент продолжается.

В пресс-службе столичного главка МВД в понедельник сообщали о трех задержанных по делу о массовой драке.

Ранее в субботу источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о драке на платформе станции метро "Маяковская" между футбольными фанатами "Спартака" и "Динамо". Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, несколько стычек между фанатами "Динамо" и "Спартака" произошло и у стадиона. Самая крупная из них, по его словам, произошла в троллейбусе на Ленинградском проспекте.

Матч чемпионата России по футболу между столичными "Динамо" и "Спартаком" закончился со счетом 0:2.