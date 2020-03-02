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Метро Москвы выпустило тематическую карту "Тройка" к Спартакиаде "Моспром-2020"

Тираж составил 10 тыс. экземпляров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское метро выпустило карту "Тройка" в специальном дизайне к Спартакиаде "Моспром-2020", карта поступила в продажу в понедельник, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Тематическая карта появилась в продаже 2 марта. "Тройки" со специальным дизайном выпустили тиражом 10 тыс. экземпляров. На лицевой стороне расположился хештег #МОСПРОМ и слоган Спартакиады столичных промышленников "Лучшие в спорте - лучшие в деле!", - говорится в сообщении.

Вторая Спартакиада для работников промышленных предприятий Москвы "Моспром" стартует 14 марта. Соревнования пройдут по восьми дисциплинам: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые - хоккей и бокс. Отборочные соревнования Спартакиады пройдут с 14 марта по 25 апреля, по итогам отборов будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 30 мая 2020 года.

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по шести видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

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