20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Также бесплатно можно будет проехать в пригородных электричках

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем Twitter.

"Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с @VorobievAndrey (губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым - прим. ТАСС), что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - написал мэр.

Как сообщалось, парковочные места на улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта. В том числе в тех местах, где действует тариф 380 рублей в час. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москва отметит 200-летие Некрасова выставками и перформансами
Основные мероприятия будут проходить на базе культурных центров и библиотечной системы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС