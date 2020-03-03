Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем Twitter.

"Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с @VorobievAndrey (губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым - прим. ТАСС), что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - написал мэр.

Как сообщалось, парковочные места на улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта. В том числе в тех местах, где действует тариф 380 рублей в час. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.